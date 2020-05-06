Sedat Peker'e ağır hakaretler: Alaattin Çakıcı‘ya gerek yok, ben sana o kılıfı giydireceğim

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 21:19

Geçtiğimiz günlerde video yayınlayarak Alaattin Çakıcı ve adamlarına seslenen Sedat Peker'e, Sakarya'da yaşadığını söyleyen Emre Niş isimli bir kişi cevap verdi. Niş, arabasında çektiği vidoda Sedat Peker'e hakaretler ederek Sakarya'ya davet etti.

Sedat Peker'e kılıf giydireceğini söyleyen Niş, “Buradan Sedat Peker’e sesleniyorum. Yiyorsa buraya gel. Benim adım Emre Niş. Sayın Alaattin Çakıcı‘ya gerek yok ben sana o kılıfı giydireceğim” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, Sakarya’dan gelen tehdit sonrası bir video yayınladı. Peker, “Bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onlar ısırık almaya devam etsin de ancak size söz veriyorum o ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım” ifadelerini kullandı.