Sendikalardan Taksim'de 1 Mayıs anması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar sabah saatlerinde Taksim Meydanı'ndaydı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Hak-İş Konfederasyonu, HakSen, Sağlık Hizmetleri Sendikası, Sivil Memurlar Sendikası ve Türk-İş sırasıyla meydana gelerek Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2020 Cuma, 13:15

Anıta çelenk bırakılmasının ardından sendika üyeleri Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktı. Sağlık Hizmetleri Sendikası üyeleri Taksim Meydanı'nda İstiklal Marşı okudu. Meydanda bekleyen polis ekipleri sendika üyeleri ve basın mensuplarını sosyal mesafe konusunda uyardı.

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