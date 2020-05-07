Şili'den görünen Süper Ay büyülüyor
Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesi 'Süper Ay' olarak isimlendiriliyor. 2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart’ta, üçüncüsü ise 8 Nisan'da gözlemlenmişti. 6 Mayıs’ı 7 Mayıs’a bağlayan bu gece ise yılın son Süper Ayı gerçekleşti. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken Şili'den böyle görüntülendi.
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