Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!

11 Nisan 2020 Cumartesi, 17:35

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında dün gece saat 24.00'den geçerli olmak üzere büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yasağın 2 saat öncesinden ilan edilmesinin ardından vatandaşlar, fırınlara, açık bakkal, fırınlara ve benzin istasyonlarına akın etti.

BENZİN ALMAK İSTEYEN İKİ KURYEYE DARP

Sokağa çıkma yasağına 15 dakika kalan İzmir Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’ndeki bir benzin istasyonundan akaryakıt almak isteyen özel firmaya ait iki kurye akaryakıt istasyonu görevlileri tarafından darp edildi.

Özel bir firmaya ait olan iki kuryenin darp anının görüntüleri benzin istasyonundan akaryakıt alan bir müşteri tarafından kaydedildi.

TEPKİ GELDİ

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından, benzin istasyonunun görevlilerine büyük tepki yağdı. Kavganın yasak saatine 15 dakika kala benzin istasyonu görevlilerinin iki kuryeye benzin vermek istemediğinden kaynaklandığı iddia edildi.

FİRMA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Online sipariş uygulaması özel firma, bünyesinde görev yapılan iki kuryenin darp edildiği görüntülerinin ardından kendi sosyal medya adresinden akaryakıt istasyonu görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Özel firma sosyal medya adresinden şu ifadelere yer verdi:

“Kurye arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Konuyla ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızın arkasındayız.”



Kaynak: Sözcü