Somalı madenci çocukları, dört saatlik sürede babalarının mezarına koştular: Babacığım seni çok özledim...

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:40

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden katliamında ölen 301 işçi anılıyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 4 saatliğine dışarı çıkmalarına izin verilen Somalı madenci çocukları, bu sürede babalarının mezarına koştu.

Katliamın 6. yılında düzenlenen anma etkinliklerine salgın tedbirleri kapsamında maske ile gelenler, girişte dezenfektan tünelinden geçti. Aileler, yakınlarının mezarına karanfil bıraktı. Covid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı Somalı çocuklar da 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile babalarının mezarlarını ziyaret etti. Madenci çocuklarından bazıları, babaları için çizdikleri resimleri bıraktı.

ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ BIRAKTILAR

5 yaşındaki Ravza ile 11 yaşındaki Sudenur Çal kardeşler, babaları Kamil Çal’ın mezarına gelip dua edenler arasındaydı. Küçük Ravza, babasının mezarına onun için çizdiği resmi bıraktı. Ravza Çal, resminde 2 büyük kalp ve çiçekler çizdiğini söyledi.

Bayram Erol’un kızı Sudenur Erol (8) da bahçeli bir evin önünde ailesini resmetti, çizdiği kalbin içine, “Canım babacığım ben seni çok seviyorum, seni çok özledim” diye yazdı.

Sudenur Erol da, “Çizdiğim resimde babamı sevdiğimi ve ona duygularımı göstermeye çalıştım. Resimde anne ve babamın evlilik yıl dönümü de var. Annemle babam buradalar, ablamla ikimiz de yanlarındayız” diye konuştu.



