Sosyal medyada koronavirüse karşı 'I Will Survive' akımı

14 Mart 2020 Cumartesi, 11:53

Dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, 1978 yılında yayınlanan ve hit olan şarkısı 'I Will Survive' eşiliğinde, koronavirüse karşı lavaboda ellerini yıkadığı kısa görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, yeni bir akıma dönüştü. "I Will Survive Challenge" adı altında kullanıcılar da Gaynor gibi, aynı şarkı eşliğnide ellerini yıkadığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsle savaşmak için yayınladığı koruyucu önlemlerin ilk sırasında mümkün olduğunca sık ellerin yıkanması bulunuyor.