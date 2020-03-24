Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler

24 Mart 2020 Salı, 16:58

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu.