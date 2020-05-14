Sosyal mesafeyi böyle hiçe saydılar! 14 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı
Adana'da polisin durduğu 14 kişilik minibüsten 35 çıkması görenleri hayrete düşürdü. Araç sahibine 44 bin 452 lira, araçta bulunan 35 yolcuya 789'ar lira para cezası kesildi. Minibüste bulunan vatandaşların tarım işçisi olduğu anlaşıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama başlattı. Polis yeni tip koronavirüs nedeniyle gelen araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etmeye başladı.
POLİS TEK TEK SAYDI
Polisin durduğu bir minibüste ise balık istifi yolcu vardı. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı. Normalde 14 yolcu, corana virüsü nedeniyle de 7 yolcunun olması gereken minibüsten 35 kişi çıktı.
Video Haberler
- Para virüs bulaştırır mı? Uzmanından açıklama
- Büyük dikkatsizlik! O anları böyle kaydetti
- Yer: Adana... 14 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı
- Ceza yazılmaması için annesiyle beraber dil döktü
- Japon kızdan Pir Sultan Abdal türküsü
- Mansur Yavaş'ın kampanyasına rekor bağış
- Taksiciye böyle bıçak dayadı! Gasp anı kamerada
- Mansur Yavaş Ankaralılara böyle seslendi
- Uçakta skandal görüntüler! Yolcu o anları böyle kaydetti
- Engin Altay'tan RTÜK'e çok sert tepki