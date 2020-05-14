Sosyal mesafeyi böyle hiçe saydılar! 14 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı

14 Mayıs 2020 Perşembe, 09:27

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama başlattı. Polis yeni tip koronavirüs nedeniyle gelen araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etmeye başladı.

POLİS TEK TEK SAYDI

Polisin durduğu bir minibüste ise balık istifi yolcu vardı. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı. Normalde 14 yolcu, corana virüsü nedeniyle de 7 yolcunun olması gereken minibüsten 35 kişi çıktı.



