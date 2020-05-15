'Sosyal mesafeyi' ihlal edip sokakta 'yakan top' oynadılar
Ankara'da sosyal mesafeyi ihlal ederek sokakta 'yakan top' oynayan vatandaşlar tepki topladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.
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