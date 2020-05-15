'Sosyal mesafeyi' ihlal edip sokakta 'yakan top' oynadılar

Ankara'da sosyal mesafeyi ihlal ederek sokakta 'yakan top' oynayan vatandaşlar tepki topladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2020 Cuma, 11:37


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