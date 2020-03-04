Soylu'dan Sputnik çalışanlarıyla ilgili açıklama

04 Mart 2020 Çarşamba, 21:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olarak gündemle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET EDEMEZSİN"

Soylu, Meclis'te yaşanan gerginliklerle ilgili olarak, "Burada kalkıp kimsenin böyle bir hakkı yok. Cumhurbaşkanı’na direkt olarak hakaret edeceksiniz böyle bir hakkınız yok .Milletvekili olmak Bakan olmak böyle bir hak ortaya koyabilir mi ya? Böyle bir şey olmaz. O kişi siyaset içinde olmaması gereken biri. CHP uzun zamandan beri Cumhurbaşkanımız hedef alıyor. Çünkü Türkiye’nin hem iddiası hem de Türkiye’nin tezlerini gücünü dünyaya yansıtan Tayyip Erdoğan’dır. Şunu söylemek isterim CHP bir gayri millî sürece itilmektedir. Ben bundan memnun olduklarını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.