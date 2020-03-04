Soylu'dan Sputnik çalışanlarıyla ilgili açıklama
Süleyman Soylu çıktığı canlı yayında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Soylu, gözaltına alınan Sputnik çalışanlarıyla ilgili olarak "Yalnızca hükumet etme anlayışımızdan kaynaklanan bir sorumluluk değil, bir vatandaş olarak da buna sessiz kalmamak sorumluluğumuzdur" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olarak gündemle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET EDEMEZSİN"
Soylu, Meclis'te yaşanan gerginliklerle ilgili olarak, "Burada kalkıp kimsenin böyle bir hakkı yok. Cumhurbaşkanı’na direkt olarak hakaret edeceksiniz böyle bir hakkınız yok .Milletvekili olmak Bakan olmak böyle bir hak ortaya koyabilir mi ya? Böyle bir şey olmaz. O kişi siyaset içinde olmaması gereken biri. CHP uzun zamandan beri Cumhurbaşkanımız hedef alıyor. Çünkü Türkiye’nin hem iddiası hem de Türkiye’nin tezlerini gücünü dünyaya yansıtan Tayyip Erdoğan’dır. Şunu söylemek isterim CHP bir gayri millî sürece itilmektedir. Ben bundan memnun olduklarını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
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