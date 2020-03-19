Stand-up gösterisinde alevilere yönelik skandal ifadeler: "Hepsini bir otele toplayıp yakabilirsin"

19 Mart 2020 Perşembe, 01:40

Fidan, gösterisinde "Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin" sözleriyle 33 aydının ve 2 yurttaşımızın vahşice yaşamdan koparıldığı Madımak Katliamı'nı esprisi malzemesi yaptı. Ayrımcılık ve suç teşkil eden gösterinin videosu, sanatçı Tolga Sağ'ın sosyal medya paylaşımının ardından hızla yayıldı.

İşte Fidan’ın tepki çeken o sözleri:

“Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin”

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Fidan, kendisinin de alevi olduğunu, gösterisinde bahsettiği kişinin ise dayısı olduğunu iddia etti. Ancak açıklama da tepkileri dinidirmedi.









