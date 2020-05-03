Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi

03 Mayıs 2020 Pazar, 09:43

Geçtiğimiz hafta Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 25 Nisan tarihli çekilişinde "skandal" olarak nitelendirilebilecek bir hata yapıldı.

2 TOP DÜŞTÜ GÖREVLİ BİRİNİ SEÇTİ

100 bin liralık ikramiye için toplar, karıştırma küresinden düşerken son hanenin bulunduğu küreden sepete 2 top düştü. Kürenin başındaki görevli eliyle yetkilere 2 işareti yaparak durumu izah etti ardından ise 4 rakamını seçip gösterdi. Böylelikle 100 bin lira kazanan şanslı numara "386704" olarak belirlendi.

SES KISILDI İDDİASI

Konuyla ilgili gelen ihbara göre; Milli Piyango'nun bu çekilişinin canlı yayınında 2 topun sepete düştüğü yetkililerin ise küre başındaki görevliye bir topu seçip göstermesi yönündeki konuşmalar yansıdı. Ancak kaydın tekrarı izlendiğinde ise olayın olduğu anlarda konuşmaların sesi kısıldı ve videoya yansımadı.

AÇIKLAMA YOK

Söz konusu çekiliş Milli Piyango tarafından iptal edilmez veya tekrar edilmezken olayla ilgili bir açıklama da yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com