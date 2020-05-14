Survivor ekibi Türkiye'ye geldi! Karantinaya alınacaklar... İşte ilk görüntüler
Türk Hava Yolları'nın uçağıyla tahliye edilen toplam 236 yolcu arasında, "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı yer aldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurda
dönmek isteyen, aralarında "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için
Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı ile Karayipler bölgesinde
farklı ülkelerde bulunan vatandaşlar ve bazı komşu ülke vatandaşlarını taşıyan
Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların
ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye
operasyonu sürüyor.
Bu kapsamda program çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın
ekibinin bir bölümü, bölgede ve yakın ülkelerde bulunan Türk vatandaşları ile
bazı ülkelerden toplam 236 yolcuyu taşıyan THY uçağı saat 17.30'da İstanbul
Havalimanı'na indi.
Türkiye'ye getirilen yolculardan bazıları, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin
kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.
"Survivor 2020" ekibinde yer alan 110 kişinin Gençlik ve Spor Bakanlığına
bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında
tutulacağı, diğerlerinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yurda götürüleceği
öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahliyeye ilişkin Twitter'dan yaptığı
açıklamada, "Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve
dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik
Cumhuriyeti’nden havalandı #ÜlkemleGururDuyuyorum. Cayman Adaları ve Havana'da
bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını
gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan 1, Macaristan 42,
Romanya 38, Tunus 1 vatandaşları ve Türkiye'den 154 vatandaşımızı getiriyoruz."
ifadelerini kullandı.
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