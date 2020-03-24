Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku!

24 Mart 2020 Salı, 19:36

Survivor'da acil durum konseyi yapan Ilıcalı, koronavirüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı. Dominik'e yarışma için geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan bölgesinde olan koronavirüs salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Salgın hakkında bilgi veren Ilıcalı, söze yarışmacıların aileleriyle sık sık irtibat halinde olduklarını, ailelerinden veya yakınlarından hiç kimsede hastalık olmadığını söyledi. Ilıcalı konseyde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerini tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temastayız. İlk önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıld ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında.

Türkiye'de de bu salgın ortaya çıktı ve şu ana kadar 30'dan fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de restoranlar kafeler kapatıldı. Bankalar, marketler açık. İnsanlar evlerinden çalışmaya başladı. Sokaklar boşaldı. Türkiye'de de yabancı ülkelere sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu"

"DOMİNİK'TE GİRİŞ ÇIKIŞ YOK"

Survivor'ın çekildiği Dominik'teki bölgede de aldıkları tedbirleri anlatan Ilıcalı, "Dominik'te bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka yok. Dünyanın şanslı bölgelerden birindeyiz şu anda. Bizim taşıdığımız herhangi bir tehlike yok. Çekim alanlarımız izole, dışarıdan giriş çıkış yok, güvenlikli bir bölgedeyiz. Ayrıca çekim alanlarımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Çekim yerlerimizde bazı değişiklikler yaptık sizi korumak için" dedi. Ilıcalı ailelerden talep gelmesi durumunda ise yarışmacılar ve ailelerinin iletişim kurabileceğini de söyledi.

SURVIVOR'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ

Ülkemizde her gece sağlık çalışanlarına destek olmak için yapılan alkışlı desteğe yarışmacılar da Dominik'ten katıldı. Survivor 2020 yarışmacıları, bu zor günlerde ülkemizde durmaksızın çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi alkışladılar.