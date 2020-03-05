Survivor'da yürekleri ağza getiren olay!
Survivor'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Mert olduğu düşünülen yarışmacı birden yere yığıldı. Ünlüler takımından olan Mert'in neden düşüp bayıldığı ise henüz bilinmiyor.
Survivor'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma günü yayınlanacak olan bölümde Ünlüler takımından bir yarışmacı herkesin uyuduğu esnada bir anda yere düştü.
TAKIM ARKADAŞLARI YANINA KOŞTU
Erzak oyununun oynanacağı yeni bölüm tanıtımının sonunda Ünlüler takımında herkesin uyuduğu esnada direğe tutunan yarışmacı ayakta duramayınca yere yığıldı. Ersin'in yattığı yerden kalkarak " ne oldu ne oldu" demesiyle takımda herkes uyanarak yere düşen yarışmacının yanına koşuyor. Karanlıkta çekilen görüntülerde bayılan kişinin başarılı oyuncu Mert olduğu ileri sürüldü. Zor şartlar altında yarışan Mert'in açlıktan mı yoksa bir hastalıktan mı bayıldığı ise henüz bilinmiyor.
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