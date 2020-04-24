Tahta arabayla kayarken yamaçtan yuvarlandığı anlar kamerada
Rize'de tahta arabayla kayarken yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı kırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Televizyon programcısı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı iki yerden birden kırıldı. Hastaneye kaldırılan Duysak, tedavi altına alındı. Tahta arabayla yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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