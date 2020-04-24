Tahta arabayla kayarken yamaçtan yuvarlandığı anlar kamerada

Rize'de tahta arabayla kayarken yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı kırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2020 Cuma, 16:07

Televizyon programcısı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı iki yerden birden kırıldı. Hastaneye kaldırılan Duysak, tedavi altına alındı. Tahta arabayla yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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