Taksicinin polisleri alarma geçiren yalanı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!

06 Mart 2020 Cuma, 16:15

İstanbul’da, ticari taksi şoförlüğü yapan ve polise başvurup gasp edildiğini ileri süren 32 yaşındaki Yalçın G.’nin oyununu polis bozdu. Ticari taksinin GPRS kayıtlarını geriye dönük inceleyen polis, yalanı ortaya çıkarırken, zanlı parayı “bahis” oyununda kaybettiğini itiraf etti.

Olayın soruşturması, önceki gün saat 02.24'te İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan bir ihbarla açıldı. Taksi sürücüsü Yalçın G. (32), Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi Cebeci Köyü Yolu üzerinde bulunan bir tır garajının arkasında gasp edildiğini söyledi. İstanbul Polisi inceleme başlattı. Taksi sürücüsü Yalçın G. ifadesinde Dolapdere'den iki kişinin "Gazi Mahallesi'ne gideceğiz" diyerek aracına bindiklerini, kendisini darp ettiklerini, maket bıçağı göstererek 600 lirasını gasp ettiklerini ve olay yerinden kaçtıklarını söyledi.

İstanbul Polisi incelemelerde; aracın GPS kayıtlarını kontrol etti. Taksici Yalçın G.'nin bahsi geçen güzergahtan aracıyla hiç geçmediği belirlendi. Taksicinin şüphelileri aldığını iddia ettiği adres çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri de incelendi. Taksici Yalçın G.'nin aracına müşteri almadığı saptandı. Taksici İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı ve tespitlerle ilgili sorular kendisine yöneltildi. Taksici, gasp konusunun gerçekleşmediğini ve bahis oyunu oynayarak parasını kaybettiğini itiraf etti. "Suç Uydurma" gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan taksici Yalçın G. serbest bırakıldı.