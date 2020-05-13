Taksiciye böyle bıçak dayadı! Gasp anı kamerada
Arnavutköy, civarında bir taksici, aracına müşteri gibi binen 1 kişinin gaspına uğradı. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydeldi.
Arnavutköy civarında bir taksi sürücüsü aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi.
Arnavutköy'de müşteri gibi bindiği takside arkada oturan kişi, şoföre bıçak dayadı cebindeki tüm paraları aldı. Araçtan inen gaspçı hızla olay yerinden uzaklaştı. Gasp edilen taksici ise olay yerinde kalakaldı. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydeldi.
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