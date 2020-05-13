Taksiciye böyle bıçak dayadı! Gasp anı kamerada

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:58

Arnavutköy civarında bir taksi sürücüsü aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi.

Arnavutköy'de müşteri gibi bindiği takside arkada oturan kişi, şoföre bıçak dayadı cebindeki tüm paraları aldı. Araçtan inen gaspçı hızla olay yerinden uzaklaştı. Gasp edilen taksici ise olay yerinde kalakaldı. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydeldi.