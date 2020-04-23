Taksim Cumhuriyet Anıtı'na İmamoğlu çelenk koydu
Taksim’de Cumhuriyet Anıtı önünde 23 Nisan töreni düzenlendi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çelenk koydu.
Törene, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Mensubu Aysun Çelikler ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin sonrasında son buldu.
Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle törene katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat ettikleri görüldü.
Video Haberler
- Erdoğan 100.yılda video paylaştı
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'na İmamoğlu çelenk koydu
- Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
- Veyis Ateş’in sinekle imtihanı
- Yunuslar Ortaköy Sahili'nde böyle görüntülendi
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!