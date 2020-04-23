Taksim Cumhuriyet Anıtı'na İmamoğlu çelenk koydu

23 Nisan 2020 Perşembe, 10:53

Törene, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Mensubu Aysun Çelikler ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.







Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin sonrasında son buldu.

Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle törene katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat ettikleri görüldü.