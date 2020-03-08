Taksim'de 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü

08 Mart 2020 Pazar, 18:59

Eylem öncesi Taksim Meydanı ve çevresi demir bariyerlerle çevrildi. İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki bu akşam yapılacak 8 Mart gece yürüyüşüne izin verilmediği duyuruldu. İstanbul Valiliğinin kararıyla, İstanbul’daki raylı sistemlerde de yasaklamalar oldu. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 11:00 itibariyle yolcu alımına kapatıldı.

Fotoğraflar ve Video: Nagihan Yılkın/Tuğba Özer

KADINLAR SIRASELVİLER' DE

Sıraselviler caddesinde toplanan kalabalık Taksim Meydan' a doğru yürümeye başladı. Güvenlik güçlerinin barikatlarının önüne kadar gelen kadınlar "Göçmen kadınlarla mücadelemiz ortak", "Çocuk haklarını aklayan bir ülke istemiyoruz", "Yaşasın feminist mücadelemiz" dövizleri taşıyarak "Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz", "Yaşasın feminist mücadelemiz", "Erkekler evlere ütü yapmaya", "Kadın cinayetleri politiktir" sloganlarını atıyor.

CANAN KAFTANCIOĞLU'DA KATILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kadınlara destek vermek için yürüyüşe katıldı.

POLİS MÜDAHALEYE BAŞLADI, GÖZALTILAR VAR

Binlerce kadın bir müddet daha bekledikten sonra Sıraselviler Caddesi’nden Taksim Meydanı’na çıkmak için polis barikatını zorladı. Ardından polis kadınlara sert müdahale ederek, Karaköy’e doğru hareket ettirmeye zorluyor. Bazı kadınların saçlarından sürüklenerek gözaltına alındığı Sıraselviler’de polisin, aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu en az 24 kadını gözaltına aldığı öğrenildi.

Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü ile Vedat Ekinci adlı bir gazeteci çok sayıda kadın gözaltına alınarak, polis aracına bindirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmaktadır. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır” denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te katıldığı bir programda, İstiklal Caddesi’ndeki 8 Mart yürüyüşüne izin vermeyeceklerini “Yenikapı'dan Kadıköy'e her yerde yapabilirsiniz. Bir tek İstiklal Caddesi bundan muaf tutuluyor” diyerek açıklamıştı.