Taksim'de dehşeti yaşadı! Elini bir an olsun bırakmadı
İstanbul'da yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen genç bir kadına taksi çarptı. Yaralanan genç kadını gören bir otel çalışanı, kadının yanına gelerek ambulans gelene kadar elini tuttu, kadına moral vermeye çalıştı.
Kaza, Taksim Meydanı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndan Sıraselviler Caddesine seyir halinde olan taksi sürücüsü Kadir G., karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadına çarptı.
Taksinin çarptığı kadın havaya fırlayarak yere düştü. Kaza yaşandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Vücudunda kırık tespit edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OTEL ÇALIŞANI, GENÇ KADININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI
Yaralanan genç kadının yardımına sağlık ekipleri gelene kadar yakında bulunan bir otelin çalışanı koştu. Otel çalışanı, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmayarak moral vermeye çalıştı.
Bunun yanı sıra taksi sürücüsünün de montunu çıkartarak yaralının üzerini örttüğü görüldü.
''SANKİ BİR ŞEYDEN KAÇIYORMUŞ GİBİ ÖNÜME ATLADI''
Yaralanan kadının koşarak karşıya geçmeye çalıştığını belirten Kadir G., "Normal bir hızda ilerliyordum. Koşarak karşıya geçmek istedi. Korna çalmama rağmen arabanın önüne atladı. Sanki bir yerden kaçıyordu. Etrafına bakmıyordu. Benim müşterim vardı. Ona çarpmamak için uğraştım ancak fren yapmama rağmen çarptım" ifadelerini kullandı.
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