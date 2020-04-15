Tehlike dolu anlar! "Ne yapıyorsunuz?" sorusuna şaşkına çeviren yanıt
Tekirdağ’da ilginç bir motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı. Motosiklette seyahat edenlerin söyledikleri, “Sosyal mesafeye uyuyoruz” sözleri ise şaşkınlık yarattı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, ön selesine aldığı yolcu ile tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdi.
ÇİLEDEN ÇIKARAN CEVAP
Seyahat anında kendilerine 'Ne yapıyorsunuz?' sorusu yöneltilen yolcu ise, "Sosyal mesafeye uyuyoruz.'" diyerek çileden çıkaran bir yanıt verdi.
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