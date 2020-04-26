Tekirdağ ve Kırklareli’de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık panik yarattı!
Kırklareli ve Tekirdağ’da gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar panik yarattı. Gökyüzündeki ışıkların ünlü iş insanı Elon Musk'ın “hızlı” internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu düşünülüyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Evinin balkonunda yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gören Yasin Demiröz isimli vatandaş, o anları hayretler içinde telefonuyla görüntüledi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de bir vatandaş, benzer görüntülere rastladığını ifad
Öte yandan gökyüzündeki sıralı cisimlerin, Starlink uyduları olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.
İNGİLTERE’DE DE PANİĞE NEDEN OLMUŞTU
Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk “ucuz ve yüksek hızda internet” kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesini hayata geçirdi.
Geçtiğimiz hafta birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngililiz tarafından paniğe neden oldu. İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını UFO olarak yorumladı.
Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu. Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.
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