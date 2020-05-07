Tele 1 canlı yayınında protesto
Tele 1'de Gün Başlıyor programını sunan gazeteci Can Ataklı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kendilerine verilen cezalara ilginç bir tepki gösterdi. Yorumları nedeniyle programına yönelik durdurma ve para cezaları alan Can Ataklı, beş dakika boyunca gazeteleri sessiz okuyup yorumlayarak tepki gösterdi.
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