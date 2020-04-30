Televizyonunu çalan hırsıza böyle seslendi
İzmir’in Bornova ilçesinde, börekçi dükkanına giren hırsız, duvara sabitlenen televizyonu çalarak, kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Altındağ semtinde bulunan börekçi dükkanında meydana geldi. Hırsızlık yapmak için dükkana giren kimliği belirsiz kişi, duvara sabitlenen televizyonu çalarak, kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde televizyonu göremeyen iş yeri sahibi, durumu polise bildirince hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan hırsızlık anı, dükkanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yüzü kapalı halde dükkanın kapısını zorlayıp, açtıktan sonra içeri giren hırsızın, duvardaki televizyonu yerinden sökerek, kaçtığı görülüyor.
'KEŞKE GELİP İSTESEYDİ'
Dükkan sahibi olayın ardından polisi aradığını belirterek "Gerçekten ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bu şahsın. Olmamış olsaydı yapmazdı. Yani bunu gelip esnaf olarak bize söyleseydi biz zaten elimizden geldiğince çevremize olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onu da bir şekilde mağduriyetini gidermeye çalışırdık elimizden geldiğince. Yani bilmiyorum yapılmaması gereken bir şey..." dedi.
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