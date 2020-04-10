TRT 2'nin yayınladığı Atatürk görüntüleri gündeme oturdu

10 Nisan 2020 Cuma, 15:27

Atatürk’ün daha önce görülmemiş anlarını içeren görüntülerde, bir tatbikat sırasında çekildiği belirtilen anların yanı sıra parça parça farklı bölgelerden de kareler yer alıyor.

İstanbul’da bir vapura binerken de görülen Atatürk’ün doğal hali ise büyük beğeni topluyor.