TRT 2'nin yayınladığı Atatürk görüntüleri gündeme oturdu
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğu TRT 2 tarafından yayınlanan renklendirilmiş görüntüler sosyal medyanın gündeminde.
Atatürk’ün daha önce görülmemiş anlarını içeren görüntülerde, bir tatbikat sırasında çekildiği belirtilen anların yanı sıra parça parça farklı bölgelerden de kareler yer alıyor.
İstanbul’da bir vapura binerken de görülen Atatürk’ün doğal hali ise büyük beğeni topluyor.
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