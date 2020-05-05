Tuncay Özkan, Erdoğan'ın konuşmasındaki ayrıntıyı yakaladı!

05 Mayıs 2020 Salı, 09:11

Erdoğan konuşmasında “Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek, halkımızı mağdur edebilecek girişimlerin de önünü keseceğiz” ifadelerini kullandı.

Fakat daha 2 gün önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın maske satışına izin verilmeyeceğini dile getirerek gündemlerinde olmadığını açıklamıştı. Üstelik Kalın, maske satışına bu şekilde ücretsiz devam edileceğini de söylemişti.

Bu ayrıntıyı gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Maske beceriksizliği: Erdoğan ve Sözcüsü 2 günde birbirini yalanladı” diyerek eleştirdi.