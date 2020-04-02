Turizm kenti başkanlarından ortak çağrı: Evinizde kalın!

02 Nisan 2020 Perşembe, 21:41

Kuşadası, Didim, Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Çeşme belediye başkanları, koronavirüs salgını nedeniyle ilçelerine gelinmemesi konusunda vatandaşları uyar. Yapılan ortak çağrıda başkanlar şu ifadeleri kullandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Merhaba bildiğiniz üzere Kuşadası’nın da içinde bulunduğu turistik ilçelerimize bahar aylarında itibaren yüz binlerce yerli ve yabancı turist geliyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay: Didim Belediyesi olarak bütün turistik ilçelerimizle birlikte temizlik ve hijyen çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkardık ve düzenli olarak bu çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Ancak bu yeterli değil

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Çünkü ne yazık ki yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı Marmaris’in de içinde bulunduğu hiçbir turistik ilçemizin hastane yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanları bu aylarda yaşanacak yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: Fethiye ve diğer turistik ilçelerimize bu dönemde gerçekleştireceğiniz bir ziyaret sizleri ve ilçedeki sağlık sistemini riske sokabilir. Dikkatli olmak hepimizin en büyük sorumluluğudur

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Vatandaşlarımızdan ricamız kendilerinin, sevdiklerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığını önemsemeleri ve bu bahar aylarında Bodrum ve diğer turistik ilçelerimizde değil, evlerinde geçirmeleridir:

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: Sizin sağlığınız her şeyden değerli ve kıymetli. Bu günler geçtikten sonra Çeşme ve tüm turistik ilçelerimizde yeniden eskisi gibi keyifli bir tatil yapacak,gönlümüzce eğleneceğiz



