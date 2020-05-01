Türk-İş Taksim Meydanı'nda
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Türk-iş Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Türk-iş Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ın beraberindeki grup Taksim Meydanı'na gelerek Cumhuriyet Anıtı önüne çelenk bıraktı.
DİSK'in sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle Taksim'e yürümesine izin verilmemiş, DİSK başkanı ve üyeleri sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
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