Türk-İş Taksim Meydanı'nda

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Türk-iş Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2020 Cuma, 11:44

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Türk-iş Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ın beraberindeki grup Taksim Meydanı'na gelerek Cumhuriyet Anıtı önüne çelenk bıraktı.

DİSK'in sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle Taksim'e yürümesine izin verilmemiş, DİSK başkanı ve üyeleri sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. 

Video Haberler