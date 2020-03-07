Türk karasularına giren Yunan gemisi böyle uzaklaştırıldı!

Sahil Güvenlik gemisi, geri itme sebebiyle Türk karasularına giren Yunan gemisini, böyle uzaklaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2020 Cumartesi, 11:19

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