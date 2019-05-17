Emin Çapa 17 yıllık iktidara böyle isyan etti: Ya arkadaşım...

Emin Çapa, her konuşmasında 'Dünya bizi kıskanıyor' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'lilere "Dünya bizi kıskanıyor diyen Bu 17 yılda bizim başkalarının parasına bu kadar mahkum olmamıza niye izin verdin. Güven Sak benin çok güvendiğim bir iktisatçı Güven Sat diyor ki "Bu kadar bütün dünyanın kendisini kıskandığını düşünen bir halkın yabancıların parasını hiç umursamadan alması benim aklım almadı diyor' Evet benim de aklım almıyor kardeşim ya, neyinizi kıskanıyorlar onu da anlamıyorum ama... Buna inanıyor musunuz gerçekten? Almanın parasıyla havalimanı yapıp ondan sonra Alman bizi kıskanıyor dediğinizde size bir soru sorarım! Ya arkadaşım her tarafından para fışkıran Alman niçin Dünyanın en büyük havalimanını yapmıyor da bunları dağıtıyor. Alman salak mı!" diyerek isyan etti.