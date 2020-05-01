Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre'de gündem oldu!

01 Mayıs 2020 Cuma, 16:15

Avrupa’nın yıllardır yaptığı ve parasını sigortalardan aldığı “Uçakla hasta taşıma” işi, Türkiye'de devlet tarafından yapılmaya başlanınca, olay farklı yerlere gitti. İsveç basını, “Burada rahatlıkla tedavi olacak biri götürüldü” derken, İsviçre’de de benzer bir olay yaşandı.

BAKAN SÖZLERİNE GENİŞ YER VERDİLER

Dünyanın sağlıkta en ileri ülkelerinden sayılan İsviçre'den Yasemin Özkeser'in, “Sayın bakanım Fahrettin Koca, beni de götürün. Ailecek corona olduk“ seslenişini yazan İsviçre basını, Bakan Koca'nın gurbetçilere seslenerek “Suistimal etmeyin” şeklinde cevap verdiğini belirtip konuyu manşetlere taşındı.







43 yaşındaki Yasemin'in, üç haftadır evde yattığını ve kendilerine bakan olmadığı iddialarına karşı Bakan Koca'nın, “Hastaları geri getirme işini suistimal etmeyin” çağrısını, İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan Blick Gazetesi iki gündür manşetinde tutuyor.

TÜRK DOKTORLAR BAKMIŞ

Türk annenin ismini “Melahat Y.” diye veren Blick'in haberine göre; Almancasının olmadığını, evde kardeşi ve üç çocuğuyla beraber hasta yattığını belirten kadının, defalarca Türk doktorlar tarafından kontrol edildiği, “Hastaneye yatırılacak bir durum yok” raporu verdiği ortaya çıktı. Ayrıca, videonun yayılması üzerine Türk konsolosluğu da ilgilendi.

İSVEÇ OLAYINA DA DEĞİNDİ

Blick, “Yetkililer, salgınla mücadele için elinden geleni yapıyor. Hastaları nakletme ya da getirme işi çok zahmetli. Türk Sağlık Bakanı Koca, yurt dışındaki Türkler'e seslendi ve ‘bunu suistimal etmeyin’ dedi” ifadesini kullandı.

İsveç'teki olayı örnek gösteren gazete, “Bu durumda biri Türkiye'ye götürüldü. Ancak anlaşıldığı kadarıyla Melahat Y. (Blick’in taktığı isim) burada iyileşmek zorunda” diye yazdı.



Kaynak: Sözcü