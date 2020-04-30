Türkmenistan'da hortum felaketi!

30 Nisan 2020 Perşembe, 12:19

Türkmenistan'da yaşanan şiddetli fırtına ve yağışın neden olduğu felakette can ve mal kaybı yaşanırken Türkiye'deki Türkmen yurttaşlar yakınları için büyük endişe duyuyor. Yaşanan felakette iletişim için kullanılan cihazların sadece merkez şehirde çalıştığı bildirildi.



Kentte su, elektrik, doğalgaz ve internet bağlantısının kesik olduğu da gelen bilgiler arasında... Yaşanan felaketin boyutu sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kameraya böyle yansıdı.