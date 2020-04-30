Türkmenistan'da hortum felaketi!
Türkmenistan’ın Türkmenabat şehrinde 27 nisan 2020 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen fırtına, lodos ve yağış nedeniyle can ve mal kaybının yaşandığı fakat ölü sayısının henüz tespit edilemediği öğrenildi.
Türkmenistan'da yaşanan şiddetli fırtına ve yağışın neden olduğu felakette can ve mal kaybı yaşanırken Türkiye'deki Türkmen yurttaşlar yakınları için büyük endişe duyuyor. Yaşanan felakette iletişim için kullanılan cihazların sadece merkez şehirde çalıştığı bildirildi.
Kentte su, elektrik, doğalgaz ve internet bağlantısının kesik olduğu da gelen bilgiler arasında... Yaşanan felaketin boyutu sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kameraya böyle yansıdı.
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