Tutuklu gazeteciler için kampanya: Haberin var mı?

16 Mart 2020 Pazartesi, 13:22

Gazeteci tutuklanmalarına tepki olarak bir grup gazeteci 'Haberin Var Mı' inisiyatifi adı altında bir araya geldi.

Twitter üzerinden "Haberin Var Mı" etiketini kullanan gazeteciler tutuklu gazeteciler için hazırladıkları videoyu paylaştı.

Gazetecilerin yayınladıkları metinde şunlar dendi:

"Haberin var mı?

Cezaevlerindeki onlarca gazeteciye 8 gazeteci daha katıldı.

Demir kapı, kör pencere… Gazetecilerin üzerine kapandı yine.

Haberin var mı?

Çalıştıkları kurumlara veya politik tutumlarına bakmaksızın, cezaevindeki tüm gazeteciler için o demir kapıları hep beraber kıracağız! Unutmayın, gazetecileri tutuklamakla gerçeklerin halka ulaşmasına engel olamazsınız.

Sadakatimiz sadece gerçeğe ve temeli o gerçeği halka ulaştırmak olan mesleğimizdedir. Kimseye biat etmeyeceğiz, susmayacağız. Halkın gerçekleri öğrenme hakkı için gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.

Oda Tv’den Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Yeni Yaşam gazetesinden Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser, Yeniçağ’dan Murat Ağırel, Yakındoğu haber sitesinden Alptekin Dursunoğlu, Rudaw TV’den Rawin Sterk geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Alptekin Dursunoğlu bugün serbest bırakıldı."