Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu: Virüs, hapisteki gazetecilere ulaşmadan tahliye edilmeliler

Tutuklu gazeteciler Aziz Oruç, Ferhat Çelik, Nedim Türfent, Hülya Kılınç, Aydın Keser, Rawin Sterk'in aileleri, infaz düzenlemesinin genişletilmesi için çağrıda bulundu. Aileler, "Virüs, hapisteki gazetecilere ulaşmadan tahliye edilmeliler" dedi. Hapishanedeki gazeteciler için ailelerin yaptığı çağrı sosyal medyada #GazetecilereAcilTahliye etiketiyle paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2020 Cumartesi, 16:43






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