TYT deneme sınavı gazeteniz Cumhuriyet'le

Üniversite adaylarına büyük fırsat! TYT deneme sınavı Cumhuriyet ve Nitelik Yayınları ortaklığıyla evinize geliyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:34

TYT deneme sınavı Cumhuriyet ve Nitelik Yayınları ortaklığıyla evinize geliyor. Tam 4 sayfadan oluşan deneme sınavı, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte ücretsiz.

TYT deneme sınavı için Pazartesi günü Cumhuriyet almayı unutmayın.


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