TYT deneme sınavı gazeteniz Cumhuriyet'le
Üniversite adaylarına büyük fırsat! TYT deneme sınavı Cumhuriyet ve Nitelik Yayınları ortaklığıyla evinize geliyor.
TYT deneme sınavı Cumhuriyet ve Nitelik Yayınları ortaklığıyla evinize geliyor. Tam 4 sayfadan oluşan deneme sınavı, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte ücretsiz.
TYT deneme sınavı için Pazartesi günü Cumhuriyet almayı unutmayın.
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