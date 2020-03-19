U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı

19 Mart 2020 Perşembe, 17:36

U2’nun solisti Bono, koronavirüs ile savaşanlara adadığı bir şarkı besteledi ve bunu Instagram hesabından paylaştı. “Bu şarkıya ilham veren İtalyanlar için, İrlandalılar için… Bu St. Patricks Günü’nde ne kadar zor bir durumda olsa da hâlâ şarkı söyleyenler için. Cephelerdeki doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler; sizin için şarkı söylüyoruz” diyen Bono, “Yalnız değilsiniz, direnmeye devam” mesajı verdi…