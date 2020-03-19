Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
Brüksel Havayolları’na ait bir uçakta ilginç bir kavga yaşandı. Yolculardan biri kavgayı ayırmak isteyen kabin amirine tükürdü.
Brüksel Havayolları'na ait bir uçakta iki yolcu arasında tartışma çıktı. “Sakin ol, sakin ol” diyen kabin amiri müdahale etmek istedi. Öfkeli yolcu, kabin amirine tükürdü. Kabin amiri ise yolcuya tokat atınca, daha sonra ise yolcu kabin amirini darp etti.
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