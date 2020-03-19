Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti
Norwegian Air’e ait Tel Aviv-Barcelona uçuşu, tek yolcuyla gerçekleşti. Uçaktaki tek yolcu da o anı saniye saniye kaydetti.
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