Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti

Norwegian Air’e ait Tel Aviv-Barcelona uçuşu, tek yolcuyla gerçekleşti. Uçaktaki tek yolcu da o anı saniye saniye kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 17:45


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