Ülke TV ekranında ölüm tehditleri: Listem hazır; bizim aile 50 kişi götürür

08 Mayıs 2020 Cuma, 23:44

Şarkıcı Engin Noyan’ın eşi olan Sevda Noyan, 15 Temmuz'da kimseyi öldüremedikleri için heveslerinin kursağında kaldığını ima ederek şu sözleri sarf etti:

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Maddi ve manevi olarak çok donanımlıyız. Bizim sitede var hâlâ 3-5 (komşu), benim listem hazır."

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan’ın sözleri üzerine; “‘Ayak’ az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar” diyerek yanıt verdi.

“HAİN ZOMBİLER”

Videonun sosyal medyada yayılmasıyla tepki çeken Sevda Noyan, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti:

“Evet açık ve net söylüyorum. Hiçbirinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum… Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler. Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza… Liderim Recep Tayyip Erdoğan… Sonuna kadar onun yanındayım.”

Noyan’ın sözleri, FETÖ örgütü mensupları ve iktidarın son günlerde gündemde tutmaya çalıştığı darbe polemiği üzerinden ‘muhalefe sopa göstermek’ olarak değerlendirildi.

Ülke TV ekranında ölüm tehditlerinde bulunan Sevda Noyan, şarkıcı Engin Noyan ile evli. Engin Noyan, uzun yıllar FETÖ’nün en etkin yayın organlarından biri olan Samanyolu TV’de program yapmasıyla biliniyor.

2000’li yılların başında Samanyolu TV'deki “Kapılar ve Köprüler” programıyla yıldızı parlayan Engin Noyan, yıllarca FETÖ’nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV’de program yapmaya devam etti.

O dönemde, “Fethullah Hoca'yla gönül bağınız var mı?” sorularına “Hocaefendi'yi çok severim ve önemserim” diye yanıt vermişti.

Noyan’ın Ülke TV’de yayınlanan görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının üzerinden siyasiler, gazeteciler ve yurttaşLar tepki paylaşımlarında bulundu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, “Bu yayın nedeniyle toplumun geniş bir kesiminde infial oluştu. Çok sayıda soru alıyorum. Yayını RTÜK nezdinde bizzat takip edeceğim. Üst Kurul gündemine alınması için de Pazartesi günü dilekçe vereceğim. RTÜK Yasası, yayında “toplumu kin ve düşmanlığa tahriki” açıkça suç sayar” paylaşımını yaptı.





Sevda-Engin Noyan

İŞTE NOYAN’IN SÖZLERİNE YÖNELİK TEPKİ PAYLAŞIMLARI

İLHAN TAŞÇI (RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYESİ)







ENGİN ÖZKOÇ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ VE GRUP BAŞKANVEKİLİ)







NEVŞİN MENGÜ (GAZETECİ)

VELİ SAÇILIK (AKTİVİST)

ZAFER ARAPKİRLİ















