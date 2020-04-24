Ümraniye'de motosikletteki yolcunun metrelerce havaya fırladığı kaza kamerada
İstanbul Ümraniye'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklettekiler ağır yaralanırken, motosikletteki bir kişinin metrelerce havaya fırladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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