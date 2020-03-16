Umre dönüşü karantinaya alınan yurttaşların görüntüsü tepki çekti!
Umre dönüşü Ankara'daki Gölbaşı KYK yurdunda tedbir amaçlı karantinaya alınan yurttaşların görüntüleri tepki çekti.
Görüntülerde, yemekhanedeki vatandaşların maske dışında hiçbir önlem olmadan iç içe yer aldıkları görülüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valiliğin Twitter hesabından, umreden dönen vatandaşların karantina merkezlerine gelişleri sırasında ilk anda oluşan yoğunluğun iyi niyetten uzak paylaşımlara konu edildiği belirtilerek, "Durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir." paylaşımında bulunuldu.
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