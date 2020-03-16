Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor!

16 Mart 2020 Pazartesi, 11:09

Umreden dönen yurttaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri ve Isparta’daki yurtlara getirildi.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan yurttaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.

180 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Isparta Valiliği de, umre ziyaretinden dönen 180 kişilik kafilenin kentteki iki yurtta misafir edileceğini açıkladı. Valilik’ten yapılan açıklamada, “Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen yurttaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini açıklamıştı.