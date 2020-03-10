Üniversiteli öğrenciler, öldürülen kadınlar için fidan dikti

10 Mart 2020 Salı, 12:40

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve bir grup akademisyen şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlar için fidan dikti.

Etkinliğin amacının kadına yönelik şiddetin durdurulması için farkındalık oluşturmak olduğu vurgulandı. Etkinlikte hayatını kaybeden 100 kadın için 100 adet fidan dikildi. Dikilen her fidana üzerinde öldürülen kadınların fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar asıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Melek Yüce, ''Çevre Koruma dersimiz kapsamında öğrencilerimizle beraber böyle bir proje oluşturduk. Özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınları yaşatmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Onlar için birer tane fidan diktik. Hepsine isimleri verip onlara atfettik. Bu fidanlar beraber hayatta olmaya devam etmelerini sağlamayı amaçladık.'' şeklinde konuştu.