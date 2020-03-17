Ünlü oyuncu İdris Elba koronavirüse yakalandığını duyurdu
Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, korona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada yaptırdığı korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hiçbir belirtisi olmadığını ve iyi olduğunu ifade eden Elba, takipçilerine panik yapmama çağrısında bulundu. Elba, "Öğrendiğimizden beri karantinaya alındım. Sizler de evlerinizde kalın" dedi. Panik yapılmaması gerektiğini ama ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Elba, eşine test yapılmadığını ancak durumunun iyi olduğunu ifade etti. Elba ayrıca, vatandaşları ellerini yıkamaya ve tedbir almaya çağırdı.
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