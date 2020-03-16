Ünlü sunucu açıkladı: Korona pozitif
"Çok Gezenti" adıyla program yapan ve program formatı gereği dünyayı gezen Burak Akkul, Twitter hesabında yayınladığı video ile korona pozitif olduğunu duyurdu.
"Çok Gezenti" programının sunucusu Burak Akkul, çektiği videoda İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eşi ile birlikte karantina altında olduğunu söyledi.
Sunucu Burak Akkul, bir video yayınlayarak koronavirüs test sonucunun kendilerine açıklanmadığını fakat 5 gündür karantinada olduğunu söylemişti. Akkul, videonun yayılmasını talep etmişti.
Sunucu tekrar bir video paylaşarak test sonucunun kendisine bildirildiğini ve korona pozitif olduğunu duyurdu.
Akkul şöyle konuştu:
"Bugünkü paylaşımımdaki amaç, kimseyi eleştirmek ya da üzmek kırmak değildi. Bir ihtiyacı gidermek ve sonucu öğrenmek istiyorduk. Sizlerin de yardımlarıyla ve paylaşımlarıyla, konu gerekli yerlere ulaştı ve bana sonuç geldi. Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim."
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