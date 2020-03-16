Ünlü sunucu karantinada olduğunu duyurdu: Test sonucunu söylemiyorlar

16 Mart 2020 Pazartesi, 16:01

"Çok Gezenti" programının sunucusu Burak Akkul, çektiği videoda İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eşi ile birlikte karantina altında olduğunu söyledi.

Koronavirüs testinin sonucunun kendilerine açıklanmadığını fakat kendi iddiasına göre 5 gündür karantinada olduğunu söyledi.

Akkul şöyle konuştu:

"Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getiri belki. 5 gün oldu Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesi ile karantinadayım ve tedavi görüyorum.

Bence korona pozitif tedavi görüyorum ama şöyle bir şey var malesef 72 saat, 96 saat oldu bize eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar.

Sizden ricam bunu mümkün olduğunca yaymanız. Bakanlıktan çok rica ediyorum bize bunu söylemeleri lazım, sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz"