Üsküdar'da kadına şiddet: Barışmak istemiyordum, boğazımı kesecekti
Üsküdar'da 16 yıllık evli Melisa K. eşi tarafından darp edilip, yüzünden ve boğazından bıçaklandı. Uzaklaştırma kararı bulunan Harun K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tedavi altına alınan Melisa K., "Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecektim." dedi.
Olay sabah saatlerinde Üsküdar meydanda bulunan Üsküdar-Çekmeköy metro girişinde meydana geldi. Melisa K. metrodan çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Harun K. tarafından önü kesildi. 34 yaşındaki kadını darp eden Harun K. elindeki bıçakla yüzünden ve boğazından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri eşini yaralayan Harun K.'yı yakaladı. Yüzüne ve boynuna dikiş atılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
BOŞANMA AŞAMASINDAYDIK, UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI
Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından şoka girdiğini söyleyen Melisa K. o anları anlattı:
Melisa K., "Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecektim. Darp etti, boğazıma bıçak dayadı. Başımı çevirince yüzümden yaralandım. Dikiş atıldı. Uzaklaştırma kararı vardı. Boşanma aşamasındaydık. Şoka girdim. Vatandaşlar bana yardım etti. 16 yıllık evliyim. 15 yaşında kızım var. Sürekli tehdit ediyordu. Sonunda öldürüyordu beni. Adalet istiyorum" diye konuştu.
YAKINLARI İSYAN ETTİ
Yaralı kadının ablası ve annesi yaşanan olaya isyan etti. Ablası "Adalet istiyorum. Kadınları korusunlar. Katilleri bırakmasınlar. Kapıdan girip bacadan çıkmasın. Savcılara sesleniyorum. Emine Bulut gibi bütün kadınlar ölmesin" dedi.
YAKALANDI
Eşini yaraladıktan sonra yakalanan Harun K. polis merkezine götürüldü. Harun K. eşinizi neden bıçakladınız sorusuna "Allah polisimize yardımcı olsun" diye cevap verdi. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen Harun K.'nın sorgusu devam ediyor.
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu