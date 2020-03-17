Uyarıları dinlemediler: Koronavirüsten korkmuyoruz!
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir grup vatandaş, Diyanet'in 'camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilecek' kararına uymayacaklarını açıkladı.
Hacı Hamdi Kayısı Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası kameralara konuşan vatandaşlar, cemaatle namazın Allah'ın emri olduğunu bu nedenle devam edeceklerini söyledi.
Kanal Urfa'ya konuşan ilçe sakinlerinden biri 'Allah'ın verdiği canı, yine allah alır" dedi. Diyanet'in aldığı kararın kendilerini ilgilendirmediğini ifade den vatandaşlar, "Koronavirüs'den korkmuyoruz", "Allah namazı cemaatle emretmişse Korona değil, Korona'nın hası gelsin biz devam edeceğiz. Allah'ın takdiri sebepler veya takdirlerle bozulmaz" diye konuştu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan canlı yayında koronavirüs uyarısı
- Dikkat! Uzmanından koronavirüs uyarısı
- Uyarıları dinlemediler: Koronavirüsten korkmuyoruz!
- El yıkamak tek çözüm değil! Peki başka ne yapılmalı?
- Koronavirüs için önlem almıştı! Canlı yayında bayıldı
- Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını duyurdu
- Kaza anı kamerada: Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı!
- Salgının nedeni evlilik dışı ilişki ve eşcinsellikmiş
- Ünlü sunucu açıkladı: Korona pozitif
- Ünlü sunucu karantinadan böyle seslendi