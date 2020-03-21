Uyarıları dinlemediler! Sahile akın ettiler: Deniz havası iyi gelir dedik

21 Mart 2020 Cumartesi, 18:10

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girmeyi tercih etti. Denizde uzun süre kulaç atan İsmail Erdoğan, "Tuzlu su bakteri virüsü, yok eder. Vücuda zararlı olanları dezenfekte ediyor. Uzmanlar 'dışarı çıkmayın' diyor ama ben temizlenmek için tuzlu suya girdim. Temizlendikten sonra evime gidip dışarı çıkmayacağım" dedi.

Denizde yüzen ve çıktıktan sonra sosyal mesafeye dikkat eden Hüseyin Başkaya, "Uzmanlar haklılar dışarı çıkılmamalı. Ben de hep yüzüyorum. Sonra da eve gideceğim" diye konuştu.

Denizde arkadaşlarıyla vakit geçiren 14 yaşındaki Mehmet Evgen ise koronavirüse karşı tuzlu suyla kendini koruduğunu söyledi.

'DENİZ HAVASI İYİ GELİR' DEDİK'

Sahilde arkadaşı Emrullah Mirzayev ile vakit geçiren Selahattin Gümüş ise şöyle konuştu:

"Canımız sıkıldığı için dışarı çıktık. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Virüse karşı tedbirli davranıyoruz. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Deniz havası iyi gelir diye düşünüyoruz."